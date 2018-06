Uzerche, France

Les pompiers de Corrèze sont intervenus peu avant 6 heures ce matin, sur un important incendie qui a complètement ravagé un bâtiment agricole de 150 mètres carrés.

La bâtisse s'est totalement embrasée. Elle abritait plusieurs tonnes de foin, du matériel agricole et deux cuves fioul. 38 sapeurs pompiers, venant de 6 centres de secours sont intervenus pour maîtriser le sinistre, et pour éviter qu'il se propage aux bâtiments alentours. Il n'y a pas eu de blessé. On ne connait pas, pour l'heure, l'origine du sinistre.