Important trafic de drogues démantelé à Epinal

C'est un consommateur d'héroïne qui est à l'origine de cette vaste enquête. Une personne, venue d'elle-même au commissariat d'Epinal le 2 février dernier pour donner le signalement d'un trafiquant âgé de 17 ans. Trois mois plus tard, les investigations ont débouché ce mardi 2 mai sur l'arrestation de six personnes et le démantèlement de ce trafic, mené depuis 14 mois à Epinal.

ⓘ Publicité

Un bon train de vie

Rapidement, le signalement de ce mineur de 17 ans a porté ses fruits. Ce dernier étant retrouvé dans une voiture avec une bombonne de cannabis ainsi que 1 030 euros en espèces. Avant que ses complices ne soient donc arrêtés ce mardi, soupçonnés de participer à ce trafic dont les ventes s'effectuaient sur le port d'Epinal et à proximité de la piscine olympique. Une quinzaine de toxicomanes, clients réguliers, a été entendue.

Au total, au moins 38 000 euros ont pu être dégagés de ce commerce illégal. "Le trafic de stupéfiants générait des profits important et un train de vie élevé pour certains des mis en cause : vacances dans le sud de la France, achats de restauration rapide quasi quotidiens, achats de vêtements de luxe, locations de voitures en numéraires, locations de maisons en numéraires", précise le parquet d'Epinal.

En grande quantité

Lors des perquisitions menées en début de semaine, 26 635 euros ont pu être saisi. De même, les enquêteurs ont mis la main sur 231,8 grammes de cocaïne, 828 grammes d’héroïne, 2kg379 de résine de cannabis, 745,3 grammes d’herbe de cannabis, 16 comprimés d’ecstasy, une arme de poing calibre 7,65mm et une carabine à plomb. Des vêtements et bijoux ont également été retrouvés.

Trois majeurs de 40, 37 et 30 ans passeront devant un tribunal en comparution immédiate ce mardi 9 mai, et sont placés en détention provisoire. Un quatrième majeur de 28 ans, a accepté une peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis dans le cadre d'une CRPC. Un mineur de 17 ans est passé devant un juge pour enfants et placé sous contrôle judiciaire. Et un dernier du même âge et lui laissé libre.