Important trafic de stupéfiants démantelé, plus d'une tonne de résine de cannabis saisie en Moselle

Plus d'une tonne de résine de cannabis a été saisie cette semaine en Moselle. Les enquêteurs ont interpellé cinq suspects à Metz et Hettange-Grande : trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

Un important trafic de stupéfiants vient d'être démantelé entre la Moselle et l'Espagne. Ce mercredi, cinq hommes domiciliés à Metz et Hettange-Grande ont été interpellés. Ils sont âgés de 40 à 52 ans. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire, en attendant la suite des investigations.

Marchandise venue d'Espagne

La combine était bien rôdée. En Espagne, un chauffeur cachait la drogue dans un camion frigorifique, au milieu d'aliments. Arrivé en Moselle, il déchargeait sa cargaison à Hettange-Grande, dans un entrepôt au nom d'une société. Les stupéfiants étaient ensuite conduits vers un lieu de stockage à Metz, où ils étaient distribués aux dealers pour être vendus.

Tout aurait bien pu continuer de la sorte, sans un renseignement anonyme transmis aux forces de l'ordre. Informés de ces importations massives de drogue depuis l'Espagne, les enquêteurs organisent le coup de filet.

En milieu de semaine, juste après une livraison importante, l'organisateur du trafic, le responsable du déchargement et de la revente, le chef d'entreprise d'Hettange-Grande qui prêtait son entrepôt, une nourrice et le chauffeur du camion sont interpellés. Au total, près de 1.300 kilos de résine de cannabis et 16 autres d'herbe sont saisis. Les enquêteurs ont également découvert de l'argent et des biens de luxe d'une valeur de 396.000 euros.

L'enquête a été dirigée conjointement par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy et le parquet de Metz, et menée par la police judiciaire (PJ), la brigade de recherche et d'intervention (BRI, appelée aussi antigang) et le groupe interministériel de recherche (GIR) de Metz.