Importante coupure électrique sur l'agglomération de Perpignan à cause de l'orage

Ça n'a duré que quelques secondes, mais une coupure électrique provoquée par l'orage a touché une bonne partie de l'agglomération de Perpignan vendredi soir. Le match USAP-Carcassonne a dû être interrompu. L'antenne de France Bleu Roussillon est devenue muette quelques minutes.

Le noir, et le silence, pendant quelques minutes. Ce vendredi soir vers 20h35 un violent orage, avec de forts éclairs, a provoqué une importante coupure électrique sur une bonne partie de l'agglomération de Perpignan. Selon Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, la foudre est tombée sur le réseau de transport.

Le match de Pro D2 USAP-Carcassonne interrompu

Au stade Aimé-Giral, où se déroule le match USAP-Carcassonne, une partie des projecteurs s'arrête subitement d'éclairer la pelouse. Idem pour les autres éclairages, dans les travées. Alors qu'on joue la cinquième minute de la première mi-temps, la rencontre doit être interrompue. Les projecteurs à iodure métallique, touchés, doivent refroidir avant d'être relancés.

Dans le même temps, surprise et inquiétude dans les studios de France Bleu Roussillon, avenue du général Leclerc. La coupure, tellement forte, parvient à stopper toutes les alimentations électriques, et provoque un grand silence sur l'antenne, en pleine retransmission du match de rugby.

L'arrêt soudain de l'alimentation électrique va même jusqu'à provoquer la fermeture des rideaux de fer de la station, enfermant le personnel à l'intérieur pendant quelques minutes.

Plus de lumière dans les rues

A Villeneuve-de-la-Raho, à Cabestany, à Bompas, et dans d'autres communes du Roussillon, l'éclairage public cesse de fonctionner, et plonge les rues dans le noir, alors que les maisons, elles, restent alimentées. Des baisses de tension sont également constatées dans le quartier de la gare de Perpignan, ou encore dans le quartier Saint-Martin et au Vernet.

L'électricité est revenue rapidement dans les foyers, tout comme l'antenne de France Bleu Roussillon... et le match de l'USAP.