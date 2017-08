Pays Basque : importante fuite de gaz à Bidart lundi après-midi

Une importante fuite de gaz lundi après-midi à Bidart sur un gazoduc international du réseau TIGF. Les habitants d'un quartier ont du être évacués et l'autoroute A63 fermée à toute circulation en fin d'après-midi avant sa réouverture après 18h.

Importante fuite de gaz lundi après-midi à Bidart, près de Biarritz. L'alerte a été lancée vers 16h30 quand une conduite du réseau TIGF (transport et infrastructures Gaz France dont le siège est à Pau) a été victime d'une surpression. "La conduite a craché à l'air libre une importante quantité de gaz à forte pression" a précisé le maire de Bidart Emanuel Alzuri.

Un gazoduc touché

L'accident a touché un gazoduc qui transporte du gaz vers l'Espagne. Dès la nouvelle connue, les services d'urgence de TiGF ont fermé en amont et en aval le poste de distribution de Bidart. Le maillage du réseau est important sur la côte Basque et donc le transport de gaz a pu être dérivé. L'alimentation des maisons en gaz n'a pas été perturbée non plus reconnait le directeur de GRDF Pays Basque. Cela dit, l'alerte a tout de même entrainé l'évacuation du quartier concerné dans un rayon de 300 mètres autour du poste. L'accident a aussi obligé les autorités à fermer l'autoroute A63 au plus fort de sa fréquentation en plein weekend du 15 aout !

Plus de peur que de mal ! — le maire de Bidart, Emanuel Alzuri

Fin de l'alerte deux heures après son déclenchement

Finalement, l'A63 a été rouverte vers 18h45 après presque trois heures d'attente. Les automobilistes bloqués sur l'axe routier ont dû subir une chaleur d'enfer alors que le thermomètre affichait plus de 35 degrés centigrades! Une autoroute coupée dans les deux sens. Finalement tout est rentré dans l'ordre mais après quelques heures d'angoisse pour les habitants du quartier et les vacanciers bloqués sur la route des vacances.

On a entendu beaucoup de bruit, comme un Karcher très puissant ! — un habitant évacué