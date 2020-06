Importante opération anti-stupéfiants à Sens

Six individus âgés entre vingt et trente ans ont été interpellés ce mardi, vers six heures à Sens, dans plusieurs quartiers de la ville dont celui des Champs Plaisants. Des quantités importantes de drogue ont été découvertes lors des perquisitions. C'est le résultat de plusieurs mois d'enquête.

"Ce sont des gros qu'on a fait tomber", commente le commissaire de police de Sens. Sébastien Rocca explique que cette opération menée conjointement avec la police municipale de Sens et la police judiciaire d'Auxerre est le résultat de plusieurs mois de travail.

Six individus interpellés

Ce mardi matin, vers six heures, six hommes âgés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années ont été interpellés à leurs domiciles, principalement aux Champs Plaisants, mais aussi aux Chaillots et dans d'autres quartiers.

Des effectifs de police importants

Cinquante-cinq agents de police étaient sur place pour mener ces interpellations : police nationale, police municipale, police judiciaire, groupement d'intervention régional ainsi que deux chiens formés à la recherche de stupéfiants (dont celui de la police municipale de Sens) ont été engagés dans l'opération.

Des "cachettes" en dehors de la ville

Les perquisitions ont permis la découverte de nombreux types de stupéfiants qui sont en cours d'analyse et de pesée. "Nous avons trouvé _des quantités plus importantes que ce que nous avions prévu_", explique le commissaire. La drogue se trouvait au domicile des personnes mises en cause, mais aussi dans des cachettes situées hors de domiciles, à l'extérieur de la ville.