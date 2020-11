Importante opération judiciaire de saisie de dizaines de chevaux à Saint-Père dans l'Yonne

L'opération a mobilisé des vétérinaires de la DDCSPP, six gendarmes et des membres d'associations de protection animale

Selon nos informations, il y aurait une centaine de chevaux à récupérer.

Camions et tracteurs sur place

Sur place des camions sont déjà venus chercher une trentaine d’entre eux, extraits dans un premier temps par une bétaillère tirée par un tracteur. Des bêtes nombreuses parquées dans un pré trop petit pour elles, manquant de nourriture et de soins. Trois infractions ont été relevées par les services vétérinaires indique ce soir le parquet d’Auxerre. Mais les personnes mises en cause n’ont pas été entendues à cette heure.

Une demi-douzaine de gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser les lieux de l'opération ce mardi © Radio France - Delphine-Marion Boulle

De précédentes actions judiciaires

Ces chevaux seraient, au moins en partie, ceux déjà au cœur du procès mené en juin 2019 à Auxerre qui avait débouché sur la condamnation de douze personnes à des peines d’amende et de dommages et intérêts d’un total de 27.000 euros. Et également pour certaine à une peine d'interdiction de détenir des équidés pendant une durée de cinq ans. D'autres audiences avaient déjà eu lieu précédemment.

Des mesures d'urgence

Cette fois il s’agit de nouvelles infractions, suivies de mesures d’urgence. Les services de l’État ont trouvé des associations, au niveau national, susceptibles d’accueillir des dizaines d’animaux en même temps. "Il est très difficile de trouver des lieux de placement", indique le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily.

Cela fait maintenant treize ans que des associations de protection des animaux se mobilisent pour venir en aide aux chevaux placé dans ce pré, par des membres d'une communauté.