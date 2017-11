Importante opération policière à Béziers

Près de 90 policiers sont intervenus ce mardi matin dans le centre ville de Béziers dans une affaire de trafic de stupéfiants. Six personnes sont en garde à vue. De la drogue et de l'argent ont été saisis.

Gros déploiement policier ce mardi matin dans le centre ville de Béziers (Hérault).

Cette opération d'envergure a été menée dans le cadre d'une affaire de stupéfiants par 85 policiers de Béziers mais aussi du RAID de Montpellier.

Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles ont entre 17 et 25 ans .

De la drogue et de l'argent ont été saisis.