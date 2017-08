Importante saisie d'objets dangereux dans la prison de Condé-sur-Sarthe en Normandie

Une vingtaine de "pics artisanaux" ont été découverts samedi 12 août dans une salle de convivialité du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe prés d'Alençon dans l'Orne. Cette prison abrite des détenus dangereux. FO craint pour la sécurité des surveillants.

Une drôle de collecte ce week-end dans le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon dans l'Orne . Les agents ont découvert lors de la fouille d'une salle commune réservée aux détenus un téléphone portable, des produits stupéfiants, du matériel informatique. Ils ont surtout saisi une vingtaine de "pics artisanaux" assez dangereux. Selon un délégué du personnel F.O. de l'établissement qui a tenu à garder l'anonymat :

"ce sont des morceaux de fer d'une 30 aine de centimètres qui peuvent tuer...

Il s'agit de "la plus importante saisie de ce type" depuis la mise en service du centre pénitentiaire de Condé en 2013 selon le syndicat Force Ouvrière qui craint pour la sécurité du personnel pénitentiaire et qui exige une fouille complète des bâtiments. Cette prison ultra-moderne accueille des détenus violents et radicalisés. Plusieurs agressions y ont déjà eu lieu. FO réclame également la modification de l'article 57 qui interdit actuellement la fouille des familles des détenus au parloir.