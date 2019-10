Les douaniers des Pyrénées-Orientales ont saisi le week-end dernier plus de 800 cartouches de cigarettes de contrebande en provenance de la Principauté d'Andorre. Les passeurs surpris par les patrouilles de douane ont abandonné leur marchandise en pleine haute-montagne entre Cerdagne et Ariège.

Importantes saisies de cigarettes de contrebande en Cerdagne et en Ariège

Porta, France

Les douaniers des Pyrénées-Orientales ont mené le week-end dernier plusieurs opérations de lutte contre les filières de contrebande de tabac en provenance de la principauté d'Andorre. Entre vendredi 11 octobre et dimanche 13 octobre, les équipes des brigades de douanes de Bourg-Madame et Porta ont intercepté au total 814 cartouches de cigarettes et 31 kgs de tabac à rouler, pour une valeur marchande de 62 800 euros.

Aucun passeur interpelé

Les douaniers ont réalisé trois saisies différentes , dans un secteur de très-haute montagne entre les départements des Pyrénées-orientales et de l'Ariège, à proximité du poste de douane franco-andorran. A chaque fois, les patrouilles ont fait fuir les passeurs qui ont abandonné une partie de leur marchandise sur les chemins de randonnée. Aucun d'entre eux n'a pu être interpellé.

Les sacs en carton confectionnés par les contrebandiers - Douanes

Les contrebandiers empruntent des chemins à très haute altitude

Les douaniers travaillent, dans ce secteur compris entre 2100 et 2300 mètres d'altitude, dans des conditions difficiles, avec un relief très accidenté et beaucoup de dénivelé. Dans l'une des opérations réalisée le week-end dernier, la patrouille de douane est tombée sur une colonne de 8 passeurs lourdement chargés, prés de l'ancienne mine de fer de Pimorent. Avec le clair de lune, les contrebandiers ont réussi à repérer les douaniers. Ils ont abandonné leur ballots de marchandises portés à dos d'homme, avant de prendre la fuite dans la montagne. La patrouille de douane est repartie avec 464 cartouches de cigarettes.

La Cerdagne et la vallée de l'Ariège sont les traditionnels points de passage pour les passeurs transportant le tabac andorran. Les douaniers les retrouvent régulièrement en contrebas du poste frontière en direction de la commune de l'Hospitalet-prés-l'Andorre (Ariège), mais aussi sur les pistes de ski de la station de Porté-Puymorens. Et les contrebandiers n'hésitent pas à prendre de gros risques en empruntant des sentiers en plus haute altitude, par exemple autour du Campcardos au dessus de la commune de Porta.