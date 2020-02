Importante saisie de drogue à Port-Vendres, 287 kilos de résine de cannabis interceptés

La drogue était transportée dans une cache aménagée dans le toit d'un fourgon contrôlé sur la RD94. Le conducteur de nationalité italienne a été interpellé. Au total, 287 kg de résine de cannabis et 12 kg d'herbe ont été saisis.

Port-Vendres, France

C'est un beau coup de filet pour les agents des douanes de la brigade de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). Dans la soirée du vendredi 31 janvier, ils ont procédé au contrôle d’un fourgon immatriculé en Italie circulant sur la RD94. À l'intérieur, les agents ont découvert 287 kg de résine et 12 kg d’herbe de cannabis.

Une cache dans le toit du fourgon

Le conducteur, qui se trouvait seul à bord, est âgé de 66 ans et originaire de Naples. Il a déclaré venir d’Espagne et se rendre en Italie pour un voyage privé. Lors de la fouille du véhicule, le chien spécialisé dans la recherche des stupéfiants a effectué un marquage important au niveau du plafond de la cabine, et les agents ont alors découvert une trappe sur le toit du fourgon.

Une fois ouverte, les douaniers ont découvert un sac et neuf gros ballots dissimulés à l'intérieur, contenant au total 287 kg de résine de cannabis et 12 kg d’herbe. Le conducteur a été remis au SRPJ de Perpignan sur instruction du parquet.