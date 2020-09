Importante saisie de drogue, arme et billets chez un sochalien de 29 ans

Les policiers de la BAC avaient du flair jeudi soir à Sochaux. Ils aperçoivent une voiture suspecte qu'ils contrôlent. Bonne pioche. Le conducteur et son passager détiennent une petite quantité de résine de cannabis.

Mais c'est la perquisition du lendemain qui est fructueuse. Les policiers mettent la main sur la marchandise et le matériel d'un véritable dealer. Plus de 5000 comprimés d’ecstasy, de la MDMA qui sert à la fabrication de l’ecstasy, 4 kilos de résine de cannabis, de l'herbe, mais aussi des armes de poings, des cartouches et plus de 1000 euros en billets de banque.

Marchandise et matériel évalués à plus de 100 000 € à la revente. Les policiers de Montbéliard sont convaincus que le sochalien n'est qu'un second couteau. Il travaille pour un trafiquant de haut vol qu'il sera difficile d'identifier.

Le sochalien de 29 ans sera jugé en comparution immédiate ce mardi par le tribunal correctionnel de Montbéliard. A moins qu'il ne demande un délai pour préparer sa défense. Son passager, interpellé en même temps que lui, a été relâché.