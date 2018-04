Un gros trafic de drogue a été démantelé ce lundi matin en Moselle-Est. De nombreux policiers et gendarmes à la fois français et allemands ont participé à l'opération. 12 personnes ont été interpellées sur 4 communes : Saint-Avold, Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut et Forbach.

Un gros trafic de drogue a été démantelé ce lundi matin en Moselle-Est. De nombreux policiers et gendarmes à la fois français et allemands, près de 100 personnes au total, ont participé à l'opération. 12 personnes ont été interpellées sur 4 communes : Saint Avold, Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut et Forbach.

Les 12 personnes interpellées habitent le long de la frontière franco-allemande, c'est pour cela que 25 policiers allemands ont participé à leur interpellation aux côtés de 70 Français, des policiers et gendarmes spécialisés de la PJ, de la BRI et du GIR. De gros moyens ont été déployés après plusieurs mois d'enquête en raison du profil sensible des trafiquants présumés. Ce sont loin d'être des débutants, ils sont déjà bien connus des services de police.

Peu de précision pour l'instant sur le volume de stupéfiants et d'argent retrouvés lors des perquisitions. Le procureur de la République de Sarreguemines devrait donner plus de détail en fin de semaine. Mais selon la police judiciaire de Metz, ça fera partie des saisies importantes de l'année. Et si l'opération a été un succès, précisent les enquêteurs, c'est grâce à une coopération réussie avec les autorités allemandes.