Importante saisie de matériel professionnel volé, en particulier du secteur du BTP, à Bouillargues

C'est une série de vols à la roulotte qui a alerté les gendarmes. L'affaire a quelques mois : elle remonte à novembre dernier (2021). Les cibles des voleurs : en grande majorité des véhicules d'artisans ou d'entreprises. Le mode opératoire, très simple : une vitre brisée, puis le vol du matériel. Le secteur concerné : le sud de Nîmes, notamment à Caissargues, Garons et d'autres communes. "Le préjudice porte essentiellement sur du matériel électroportatif", expliquent les gendarmes de Bouillargues qui, par recoupements, finissent par identifier un véhicule soupçonné d'être celui des voleurs.

En ce mois de janvier, soit deux mois après la série de vols, le groupe d'enquête et de lutte contre les atteintes aux biens de la compagnie de gendarmerie de Nîmes vient d'arrêter deux hommes, déjà connus pour des faits similaires. En plus du Gard, ils avaient également sévi dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. IIs sont mis en examen et placés en détention provisoire.

Les perquisitions menées dans différents lieux ont permis de retrouver près de 200 objets volés : matériel électroportatif, lasers, divers outils de plombiers ou de chauffagistes, des vélos ou encore un panneau solaire, pour une valeur estimée à 60.000 euros.

Certains objets ont déjà été remis à leurs propriétaires. Mais il en manque encore ! Les personnes ayant été victimes de faits similaires durant les derniers mois sont invitées à se faire connaître auprès du GELAC de la compagnie de Nîmes : gelac-nimes@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou au 04.66.38.50.28.