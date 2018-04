Un important coup de filet ce mardi matin à Aulnay-sous-Bois et Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis : six personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, soupçonnées de se livrer à un vaste trafic de drogue. Une quantité importante de stupéfiants (cannabis, ecstasy, mdma...) a été saisie.

Seine-Saint-Denis, France

Six personnes ont été arrêtées au petit matin, ce mardi, à Aulnay-sous-Bois et Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. C'est l'aboutissement d'une longue enquête des policiers du GRI, un groupe d'investigation spécialisé dans les stupéfiants, à Aulnay-sous-Bois. Après deux mois de surveillance, ils ont mis au jour un vaste trafic de stupéfiants. Ils ont également saisi une quantité importante de drogue, de l'argent liquide et des armes de poing.

Trois appartements perquisitionnés

Après un signalement, les policiers ont décidé de mettre en place une surveillance, à Aulnay-sous-Bois et Livry. Ils identifient trois lieux : deux appartements d'Aulnay, allée des Genêts et rue Arthur Chevalier, et un troisième à Livry, rue Marc Sangnier. Selon une source proche du dossier, la drogue était importée des Pays-Bas et de Belgique et se vendait essentiellement "par expédition, après commande".

Ce mardi matin, à 6 heures, trois perquisitions sont donc opérées simultanément avec l'appui du GSO 93, le groupe d'intervention pour forcer la porte blindée d'une des habitations. Un box est aussi perquisitionné près de la gare RER d'Aulnay. Certains des suspects avaient l'habitude, selon cette même source, de s'y rendre régulièrement. Dans ce box, les policiers découvrent 20 kg de résine de cannabis et une arme.

Cannabis, MDMA, Ecstasy...

Car outre les six arrestations de deux femmes et quatre hommes, âgés de 20 à 38 ans, les perquisitions ont permis de mettre la main sur une quantité importante de stupéfiants. Les policiers ont en effet saisi, au total, 22 kg de résine de cannabis, 4 kg d'herbe, près d'1 kg de MDMA, plus de 1000 cachets d'ecstasy, 267 grammes de cocaïne et 292 grammes d'héroïne. Selon une source proche de l'enquête, la marchandise serait estimée à près de 300 000 euros à la revente.

Lors de ces perquisitions, six pistolets 9mm ont aussi été saisis et près de 32 000 euros en liquide. Les six personnes arrêtées ont été placées en garde à vue, à Aulnay-sous-Bois. Les gardes à vue peuvent se prolonger jusqu'à samedi matin. Une septième arrestation s'est déroulée dans Paris en lien avec cette affaire.