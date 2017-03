Importantes dégradations lors du carnaval des gueux à Montpellier

Plusieurs centaines de personnes participaient ce mardi soir au carnaval des gueux dans le centre ville de Montpellier( Hérault). Malgré la présence de la police, des casseurs ont réussi à saccager de nombreuses vitrines et taguer les façades des monuments. Cinq personnes ont été interpellées.

Plusieurs centaines de personnes ont participé mardi soir au célèbre carnaval des gueux dans l'Ecusson à Montpellier. La fête a laissé place à des débordements en marge du cortège.

Sur tout le parcours des murs et des monuments ( arc de triomphe, église St Roch...) ont été tagués à la peinture et des dizaines de vitrines de magasins ont reçu des impacts de barre de fer ou ont été complétement détruites. On déplore aussi de nombreux feux de poubelles. La grand rue Jean Moulin a été particulièrement prise pour cible.

une vitrine de la grand rue jean Moulin © Radio France - Sébastien Garnier

Odette Daudé n'a pas pu ouvrir sa lingerie ce mercredi matin.

Odette Daudé garde le sourire malgré les dégâts dans sa lingerie © Radio France - Sébastien Garnier

Les voyous ont cassé ma vitrine, mes mannequins et arrachés les sous vêtements très chers qui se trouvaient dessus. Jamais on a vu autant de dégâts lors du carnaval des gueux (odette Daudé une commerçante victime)

Pour contenir les débordements , un vaste dispositif de sécurité a été déployé dont une dizaine de cars de CRS. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Quatre policiers ont été blessés et cinq casseurs interpellés. Ce mercredi matin ils étaient toujours en garde à vue.