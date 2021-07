Importantes difficultés ferroviaires pour les TER au sud de Lyon

Un poste d'aiguillage de Chasse-sur-Rhône, au sud de Lyon, est tombé en panne ce jeudi après-midi, câbles détériorés a priori par des rongeurs explique la SNCF. Les trafics entre Lyon et Valence, Lyon et Saint-Etienne sont impactés. La liaison entre Lyon-Perrache et Vienne se fait en autocars.

Une panne importante affecte depuis jeudi après-midi un poste d'aiguillage SNCF à Chasse-sur-Rhône (Isère), qui rend les circulations compliquées, voire impossible entre la capitale régionale et Saint-Etienne et Valence. Selon les premiers éléments fournis par la SNCF les installations de ce poste ont été attaquées par des rongeurs !

Devant l'impossibilité de mesurer avec précision la durée des travaux pur une réparation définitive, la SNCF indique ce jeudi soir des installations "à 50% de leurs capacités" et annonce "adapter le plan de transport de vendredi 23 juillet 2021". Concrètement l'ensemble des trains ont repris leurs circulations entre Lyon et Valence, la liaison entre Lyon et Saint-Etienne ne s'effectue qu'au rythme d'un aller-retour par heure et la circulation entre Lyon Perrache et Vienne est assurée uniquement par des autocars de substitution.