Importation de bois illégal d'Amazonie dans l'Indre : L'entreprise condamnée à 20 000 euros

C'était une décision attendue ! Ce mercredi 6 septembre, le tribunal de Châteauroux rendait sa décision dans l'affaire du bois brésilien illégal, importé par cette entreprise domiciliée à Ardentes dans l'Indre. Verdict : L'entreprise est condamnée pour "manquement à l'obligation de vigilance raisonné".

ⓘ Publicité

Le tribunal a retenue que l'un des acteurs de la chaîne d'approvisionnement de ce bois, en l'occurrence la scierie Brésilienne faisait l'objet de procédures en cours au brésil, notamment des mesures d'embargo. Il soulève également que les autres maillons de cette chaîne avait déjà eu des sanctions de la part du gouvernement brésilien.

Le tribunal a donc condamné l'entreprise à 20.000 euros d'amende, dont 10.000 euros avec sursis simple. De plus, le tribunal demande a la société de verser 20.000 euros de dommages et intérêts à l'ONG Greenpeace, à l'origine de la plainte, et 3000 euros aux associations environnementales Indre nature et Ecope.

Une affaire révélée en 2019

C'est en novembre 2019 que Greenpeace lance l'alerte avec un document de 30 pages adressé au procureur de la république de Châteauroux. Dans ce document, l'association révèle que ce bois brésilien provient de coupes illégales dans l'état de Para en Amazonie. Une zone en proie a la déforestation et ou 80% de l'exploitation forestière est interdite.

Dans son enquête, l'association démontre que tous les maillons de la chaine d'approvisionnement sur place sont dans le collimateur des autorités brésiliennes. L'entreprise de bucherons, la scierie et l'exportateur sont défavorablement connues du gouvernement brésilien.

Au bout de cette chaine arrive l'entreprise berrichonne, accusée d'avoir manqué à ses obligations de vigilance dans la provenance du bois. Et même d'avoir utilisé des documents falsifiés en provenance du Brésil pour en importer.