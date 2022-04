Impôts 2022 : comment se faire aider pour bien déclarer ses revenus en Isère ?

Il faut le faire, chaque année, la déclaration de revenus. Il est possible de la remplir depuis le 11 avril dernier. Avec quelques jours de retard, l'accès au service en ligne avait été suspendu à cause d'erreurs de pré-remplissages quelques jours auparavant. Cette année, en Isère, les revenus doivent être déclaré avant le 19 mai pour la version papier et avant le 31 mai en ligne. Même si le formulaire est déjà prérempli, il faut seulement le vérifier, il n'est pas rare de se heurter à quelques interrogations à la vue de certains chiffres. Pour se faire aider et y voir plus clair, il existe plusieurs méthodes.

Limiter les déplacements

Avant de vous rendre dans votre centre des impôts, il vaut mieux tenter d'autres options pour éviter les files d'attente. Le premier réflexe, c'est d'aller sur le site internet impots.gouv.fr. En bas de la page d'accueil, il existe une rubrique dédiée aux questions fréquentes, avec bien sûr leurs réponses. Si l'interrogation demeure, il suffit alors de se connecter pour accéder à une messagerie sécurisée et ainsi entrer en contact avec un agent.

Il y a ensuite l'option téléphone, avec deux numéros dédiés. D'abord, un numéro national gratuit, le 0 809 401 401. Il est consacré notamment aux questions d'ordre générale. Il fonctionne d'ailleurs toute l'année. Le deuxième numéro dirigera, lui, l'usager vers un agent des impôts basé en Isère. Il s'agit du 04 76 39 26 33. Ce numéro, provisoire et accessible jusqu'au 31 mai, est davantage destiné aux questions plus précises concernant la situation personnelle.

En dernier recours, il est possible de se rendre directement dans un service des Finances publiques. Il est toutefois conseillé de prendre rendez-vous, via le numéro de téléphone départemental ci-dessus.

La télédéclaration progresse

L'essor du numérique n'exclut pas la déclaration de revenus, loin de là. La majorité des démarches sont désormais faites par internet. En 2021, sur 722.000 foyers fiscaux en Isère, plus de 640. 000 personnes ont déclaré leurs revenus en ligne, soit plus des trois quarts des contribuables. "Ce fort recours à la télédéclaration est une très bonne chose, nous souhaitons que le contribuable ait le moins possible à se déplacer", estime Jacques Mary, le directeur du pôle "Gestion Fiscale" de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Isère. "On est dans une période où le numérique devient de plus en plus présent. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est un fait."

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'usager se déplace de moins en moins physiquement dans un centre. "En Isère, les flux d'accueil dans tous les centres des Finances publiques du département ont particulièrement baissé", décrit Catherine Lavergne, la responsable du pôle "Accueil". "_Ils sont passés de 230 .000 usagers qui se sont déplacés en 2019 à 80.000 en 2021, c'est-à-dire une baisse de 65 %_." Cette tendance ne se traduit d'ailleurs pas seulement dans le département de l'Isère, elle s'observe dans toute la France.