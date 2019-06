Impressionnant coup de filet à Montpellier contre un réseau de cambrioleurs

Plus de 120 gendarmes ont investi le quartier des Arceaux à l'aube ce mercredi matin à Montpelier

Montpellier - France

Des camions de la gendarmerie garés en file indienne dans les rues, des uniformes par dizaines... Le réveil a été mouvementé ce mercredi matin pour les habitants de la rue du Faubourg Saint Jaumes dans le centre de Montpellier. Les forces de l'ordre sont intervenues à l'aube, dès 6 heures, pour un coup de filet à l'encontre d'un réseau de cambrioleurs.

Des arrestations dans un squat du quartier

Plus de 120 gendarmes ont été mobilisés, dont un détachement du GIGN. Ils ont bouclé le secteur du Faubourg Saint Jaumes et la rue Bonnard, situés entre le Jardin des Plantes et le stade Philippidès. Cette opération d'envergure a permis d'interpeller sans heurts un groupe de cambrioleurs présumés, localisés dans un squat du quartier. Un dizaine de suspects, tous albanais, ont été interpellés. Ils sont en garde à vue ce mercredi après-midi.