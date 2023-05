Impressionnant incendie à Ramonville-Saint-Agne dans un immeuble de deux étages

Un immeuble de deux étages a été ravagé par les flammes ce samedi après-midi à Ramonville-Saint-Agne, au sud de Toulouse. Le feu, dont l'origine reste inconnue, s'est déclaré aux alentours de 15H, dans ce bâtiment situé avenue Germaine-Tillion. Aucune victime n'est à déplorer, en revanche six appartements sont complètement détruits, quatre autres ont été touchés par l'incendie.

ⓘ Publicité

58 pompiers et 11 véhicules sont intervenus pour maîtriser les flammes. - SDIS 31

Au total, ce sont, 58 pompiers et 11 véhicules qui sont venus maîtriser les flammes, protégeant 14 autres habitations dans l'immeuble. 24 personnes devront être relogées et six autres se trouvent au chômage technique. La laverie et la boucherie situées au rez-de-chaussée ont toutes les deux été touchées.