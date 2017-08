Impressionnant incendie d'une usine de recyclage au nord de Toulouse

Un impressionnant incendie, visible à plus de dix kilomètres à la ronde, a embrasé ce lundi 14 août une usine de traitement des déchets à Bruguières au nord de Toulouse. L'autoroute A62 a dû être coupée dans les deux sens.

Un incendie a ravagé le site Paprec Recyclage à Bruguières au nord de Toulouse dans la soirée du lundi 14 août. Une trentaine de gendarmes de la compagnie de Toulouse Saint-Michel ont mis en place un périmètre de sécurité. À une heure du matin, l'incendie était toujours en cours. L'autoroute A62 qui relie Toulouse à Bordeaux via Agen a été coupée vers 22 heures entre Toulouse Nord et Eurocentre. Il n'y a pas de blessés.

L'usine Paprec recycle les cartons, le papier, les bouteilles plastiques, des palettes, de la ferraille et emploie une centaine de salariés. 90% des déchets y sont transformés et recyclés, our créer un combustible qu'on appelle le CSR , il est vendu aux cimenteries très gourmandes en énergie. L'usine traite recycle 8.000 tonnes de déchets par mois. 90% des matières sont recyclé, ce qui reste, on le broye très finement. Paprec c'est aujourd'hui 200 sites en France et en Suisse, 8.000 salariés, 1 milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires. À Toulouse, le groupe vient d'absorber deux sociétés, Coved et "Ovalie recyclage" pour mieux s'attaquer au marché des déchets de chantier.

L'incendie était visible de plusieurs kilomètres aux alentours : à Gratentour, même Montauban témoignent les internautes sur les réseaux sociaux. Au fil des heures, les photos et vidéos, toutes impressionnantes, sont venues alimenter les réseaux sociaux.

La vidéo ci-dessous, publiée vers une heure du matin montre bien à quel point les flammes étaient puissantes.

