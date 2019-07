Impressionnant incendie dans une usine de recyclage de déchets près de Rouen

Berville-sur-Seine, France

Une colonne de fumée noire visible à des kilomètres à la ronde. C'est ce que l'on peut voir depuis Rouen en cette fin d'après-midi. La cause c'est un incendie qui est parti à 17h05 de l'entreprise Norval, à Berville-sur-Seine, une société de recyclage de déchets, notamment des déchets en plastique.

Les dernières informations avec la maire de Berville-sur-Seine Copier

"Le feu est parti d'un broyeur qui écrasait du tas de plastique, et on pense qu'une pile était à l'intérieur de ce tas et, avec la chaleur ambiante, ça a pu déclencher l'incendie", explique un responsable de l'entreprise joint vers 18h30. "Tout le monde est sain et sauf, les 12 salariés présents ont pu évacuer", poursuit-il.

Aucune victime

Selon la maire de la commune, Nicole Basselet : "les pompiers et les gendarmes sont très nombreux, ils luttent pour empêcher que le feu se propage à d'autres tas de plastique. Et c'est ce plastique qui explique cette épaisse fumée noire. Le plastique devrait brûler encore plusieurs heures".

Aucune route n'est coupée et pour l'instant la fumée ne recouvre aucune habitation de Berville-sur-Seine.