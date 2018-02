Saint-Laurent-d'Aigouze, France

Les gendarmes de la brigade de recherches de Vauvert viennent de démanteler un trafic de stupéfiants dans le petit village de Saint-Laurent-d'Aigouze.

Trois individus ont été incarcérés à l'issue de leur présentation ce jeudi soir devant la justice à Nîmes. Deux autres personnes qui avaient été interpellées dans cette même affaire ont été placées sous contrôle judiciaire. Les suspects sont âgés de 20 à 50 ans.

De la drogue et des armes saisies

Une quinzaine de kilos de résine de cannabis, 10 kilos d'herbe et 500 grammes de cocaïne ont été saisis. En plus de la drogue, six armes, deux fusils, un revolver ou encore un fusil-mitrailleur et des cartouches ont également été découvertes lors des perquisitions.

Une affaire d'importance à l'échelle de ce village de 3 500 habitants en petite Camargue. Le réseau bien organisé revendait la drogue sur le secteur de Saint-Laurent-d'Aigouze, mais aussi dans l'Hérault du coté de la Grande-Motte.

De la drogue et des armes saisies - Gendarmerie du Gard