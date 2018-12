Impressionné par la carrure du vigile, un braqueur préfère se rendre

Montpellier, France

Les policiers montpelliérains ont récupéré lundi veille de Noël, un jeune braqueur à la sortie d'un magasin de produits de luxe du centre ville , qui s’était rendu au vigile du magasin d'à côté.

Le jeune homme est entré dans ce magasin de luxe, rue Jacques Cœur alors qu'il n'y avait pas d'autre client. Il a dit à la vendeuse vouloir acheter une montre , il lui en a fait sortir plusieurs de la vitrine . Il l'a alors violemment repoussée et pris les montres avant d'essayer de partir mais la porte du magasin était fermée , par sécurité . Il a alors sorti un couteau et menacé l'employée .

En entendant les éclats de voix, la gérante est arrivée et a été à son tour menacée, bousculée par le jeune braqueur qui voulait qu'elle déverrouille la porte .

Dans le même temps, un passant s'est aperçu qu'il se déroulait quelque chose de pas normal dans la boutique. Il a prévenu le vigile du magasin d' à côté.

Quand le jeune braqueur s'est retourné vers la porte d'entrée , il s'est retrouvé face au vigile, un vrai colosse . Il a vite compris qu'il ne ferait pas le poids et a préféré se rendre .

La gérante et l'employée du magasin ne sont pas blessées et ont pu récupérer les montres . Le braqueur, un jeune SDF de 19 ans a été remis aux policiers, et a passé Noël en garde à vue et a appris à ses dépends que bien mal acquis ne profite jamais, il a été déferré devant un juge ce mercredi.