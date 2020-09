Le SDIS de l'Indre a porté plainte après l'agression subie par deux pompiers, en intervention sur des feux de poubelle à Châteauroux dans la nuit de jeudi. On leur a lancé un vélo dans le dos.

"Inadmissible et intolérable" : la colère des sapeurs-pompiers après une agression à Châteauroux

La nuit a été courte. Dans son bureau où il nous reçoit, le colonel Éric Belgioïno, directeur du SDIS de l'Indre, revient sur les faits de la nuit dernière : "Ce jeudi soir, nous avons été appelés pour des feux dans le quartier Saint-Jean, quatre feux distincts allumés volontairement. Nous engageons deux camions-incendie. À notre arrivée, un équipage est pris à partie verbalement, puis s'en suit une agression physique : on lance un vélo sur deux de mes personnels."

Une plainte immédiatement déposée

Dans le noir, impossible de distinguer les agresseurs, ni combien ils sont, car tout se déroule au moment de la vaste coupure électrique qui prive 270 000 foyers de courant dans plusieurs départements. Immédiatement, comme le prévoit la procédure en cas d'agression pendant une intervention, les pompiers quittent les lieux (trois feux étaient déjà éteints, le quatrième s'est éteint de lui-même). Les deux sapeurs-pompiers touchés sont examinés et chacun obtient trois jours d'ITT. La compagnie porte immédiatement plainte.

"Vous faire agresser alors que vous venez secourir, c'est complètement incompréhensible"

"Ce sont des faits inadmissibles, qu'on ne peut pas tolérer", fustige le colonel Éric Belgioïno. D'autant que ces actes se multiplient. "Sur le territoire national, les statistiques démontrent une augmentation du nombre d'agressions envers les sapeurs-pompiers de l'ordre de 213% en 10 ans." Lorsqu'on lui demande comment vont les deux pompiers agressés, le colonel les dit "choqués, avec un mélange d'indignation. Les pompiers sont là, je le rappelle, pour sauver les personnes et éteindre les feux. Et ils ne comprennent pas pour quelle raison ils font l'objet d'agressions gratuites."

"Surtout lorsque vous entrez dans notre profession avec la passion qui anime les sapeurs-pompiers, qui consiste à venir en aide aux autres : vous faire agresser alors que vous venez secourir, c'est complètement incompréhensible, paradoxal."

La préfecture va renforcer les protocoles pompiers/forces de l'ordre

Dans un communiqué envoyé ce vendredi après-midi, la préfecture de l'Indre apporte son soutien aux sapeurs-pompiers. Elle indique aussi un renforcement futur des protocoles entre pompiers et forces de l'ordre, qui devrait permettre d'éviter les agressions, et de retrouver plus facilement les auteurs.

Cette année, les soldats du feu de l'Indre ont subi trois autres agressions en intervention, mais aucune similaire à celle de jeudi soir. Il s'agissait plutôt d'événements isolés : une personne alcoolisée qui insulte les pompiers venus lui porter secours, par exemple.