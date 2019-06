La maison de santé Jules Ferry inaugurée à Laval

La maison de santé pluridisciplinaire Jules Ferry a été inaugurée jeudi 20 juin à Laval. Elus et professionnels de santé étaient réunis pour marquer la création de ce centre qui vise à attirer de nouveaux médecins dans une ville qui en manque. Un reportage de Sarah Saltiel-Ragot.

Valérie Jouët (directrice territoriale de l'ARS), Docteur Denis Wahl, Gwendoline Galou (adjointe au maire de Laval), Jean-Francis Treffel (Préfet de Laval), François Zocchetto (maire de Laval) et Sophie Dirson (conseillère municipale à Laval).

Laval, France

La bâtiment est flambant neuf. Dans ses 920m² et sur trois niveaux, la maison de santé pluridisciplinaire Jules Ferry regroupe désormais seize professionnels du corps médical en un seul lieu. Médecins généralistes, infirmières, podologue ou kinésithérapeute, ce sont neuf disciplines qui sont représentées dans ce centre. Le docteur Denis Wahl a coordonné ce grand projet et pour lui, cette forme d'organisation sera bénéfique avant tout pour les patient : "Toutes les professions travaillent en commun, communiquent constamment et bien sûr, en restant complètement confidentiels. Le patient étant maître de ses données."

Attirer de nouveaux médecins à Laval

Autre intérêt de cette maison de santé : l'attractivité. Un outil qui espère convaincre de jeunes médecins de venir s'installer à Laval où les médecins généralistes sont trop peu nombreux. "Comme tout le monde, ils ont le droit de prendre leur retraite. Le problème, c'est que _de jeunes médecins ne sont pas venus s'installer_," explique Gwendoline Galou, adjointe au maire de Laval, en charge de la santé. "Il fallait donner aux médecins des structures modernes, adaptées à leur environnement professionnel," souligne le docteur Denis Wahl qui a coordonné le projet, "et je pense que cette maison de santé répond à tout cela."

D'autres médecins se sont joints à leurs collègues de la maison de la santé mais hors les murs. Ce sont, en tout, 25 médecins répartis entre le centre Jules Ferry et le centre-ville de Laval.

Un financement multiple de ce projet

Les lieux abritaient les opticiens mutualistes, laissés vacants, les anciens bâtiments ont dû être entièrement réaménagés. Un projet conséquent qui a réuni des fonds venus de l'Etat, du Conseil régional, de la ville de Laval et de Laval Mayenne Aménagement. Au total, la maison de la santé a nécessité un investissement de 1.850.000 euros. Un investissement "nécessaire" pour François Zocchetto, le maire de Laval, qui assume pleinement ce choix.