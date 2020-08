Inauguration du nouveau pont de Gênes, la catastrophe avait fait 43 morts dont une Tarnaise et une Lotoise

C'est ce lundi que l'Italie inaugure le nouveau pont de Gênes, après 12 mois de travaux et quasiment deux ans après la catastrophe. Le 14 août 2018, le viaduc Morandi s'était effondré et avait fait 43 morts. Parmi les victimes figuraient Mélissa et Axelle.