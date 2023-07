Incarcération d'un policier à Marseille : la colère s'étend en Loire-Atlantique

L'incarcération jeudi dernier d'un agent de la BAC de Marseille dans le cadre d'une enquête sur des violences policières, en marge des émeutes urbaines, suscite la grogne des policiers, soutenus par leur patron Frédéric Veaux, affirmant qu'un "policier n'avait pas sa place en prison, avant un éventuel procès." Si ces propos ont provoqué l'indignation des magistrats et d'une partie de la classe politique, la contestation grandit dans les rangs la police et gagne désormais la Loire-Atlantique.

"Il y a un malaise chez nos collègues"

Parmi quatre policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de Marseille ont été mis en examen pour "violences volontaires aggravées", l’un d’eux a été placé en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d’avoir violemment frappé et tiré au LBD sur un jeune homme de 21 ans dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille.

Le syndicat Unité SGP Police FO revendique un "statut spécifique" pour les policiers mis en examen". Le délégué départemental en Loire-Atlantique, Christophe Lasne, craint que ses collègues de la BAC, à Nantes ou à Saint-Nazaire subissent le même traitement qu'à Marseille. "Mes collègues ont peur. Il y a un vrai malaise dans les commissariats."

En Loire-Atlantique, 95% des policiers font le service minimum

Pour dénoncer ce "traitement dégradant et dangereux", pas d'arrêt maladie en Loire-Atlantique, comme à Marseille , mais un autre levier d'action. Le syndicat SGP Police appelle les policiers du département à se placer sous le code 562, c'est-à-dire en position d'attente et de pause. Les policiers font donc le service minimum au commissariat, ils ne répondent qu'aux appels d'urgence, comme le numéro 17, et accueillent les dépôts de plainte. "95% des policiers de notre département suivent le mouvement", affirme Christophe Lasne, délégué départemental unité SGP Police 44.