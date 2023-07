Incarcération d'un policier à Marseille : la "grève du zèle" s'étend en Bretagne

Les policiers bretons font la grève du zèle. C'est en tout cas ce que revendique le syndicat SGP Police Force ouvrière en Bretagne. Ils dénoncent le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues à Marseille, suspecté de violences policières en marge des émeutes urbaines. Dans le viseur aussi, la détention du policier impliqué dans la mort du jeune Nahel le 27 juin dernier. "On a quand même deux collègues qui sont en détention provisoire et qui présentent toutes les garanties pour que la justice se fasse sans problème. C'est une incompréhension totale des policiers", explique David Leveau, secrétaire régional pour l'unité SGP Police Force ouvrière.

Le mouvement parti de Marseille s'étend partout en France, y compris en Bretagne donc, où les policiers se sont mis en "code 562". Ils n'ont pas le droit de grève, mais ce code signifie qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles. "Les appels à police secours sont honorés, poursuit David Leveau. Par contre, tout ce qui est sur initiative, procès-verbal, numérique, pour l'instant c'est à l'arrêt."

"On n'est pas au-dessus des lois, mais on n'est pas en-dessous non plus", affirme le syndicat SGP Police Force ouvrière, qui demande "un statut spécifique pour les policiers quand ils sont dans le cadre de leur service". Avec une "juridiction aussi, qui soit adaptée avec des magistrats qui connaissent un petit peu le métier de policier". Lundi matin, dans une interview au Parisien-Aujourd'hui en France , Frédéric Veaux, le directeur général de la police nationale, a dit qu'un policier n'avait "pas sa place en prison". Des propos qui ont suscité l'indignation d'une partie de la classe politique et de la magistrature .

Les policiers craignent aussi pour la suite. Le syndicaliste décrit un "état d'esprit de fatigue morale et psychologique". "Ils sont rincés, estime David Leveau. On les a utilisés dans tous les sens, on les a rappelés pendant leur repos, on leur a supprimé des repos, et ça va continuer, avec la Coupe du monde de rugby et ensuite les Jeux olympiques." La "grève du zèle" dans les commissariats pourrait bien durer.