Il s'appelle Michel Cardon et il est incarcéré depuis plus de 40 ans. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité il aurait été "oublié", selon son avocat, par la justice et l'administration pénitentiaire. Me Morain qui vient d'introduire un recours en grâce auprès du Président de la République.

Bapaume, France

"Je vous demande solennellement d'user de votre droit de grâce au bénéfice de Michel Cardon, détenu au centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) sous le numéro d'écrou 7147, depuis quarante ans, trois mois et quatorze jours". C'est en ces termes que Me Eric Morain s'est adressé à Emmanuel Macron dans un courrier envoyé le 12 février dernier.

Mais ce n'est pas la première intervention de l'avocat en faveur de celui qui figure sans doute parmi les plus anciens détenus de France. En octobre 2016 il avait déjà déposé une demande de libération conditionnelle au profit de Michel Cardon. Une demande restée lettre morte jusqu'à ce qu'il saisisse la Présidence de la République et décide de médiatiser l'affaire.

"En août 2016 j'avais été interpellé par un article publié par la Voix du Nord et qui évoquait la première visite reçue par ce détenu après presque 40 ans de détention", se souvient l'avocat. Me Eric Morain décide alors de prendre les choses en main. Il commence par écrire à Michel Cardon et sollicite un droit de visite auprès du directeur de la prison.

Problèmes de santé

_"Quand j'ai vu Michel Cardon, j'ai d'abord croisé le plus beau sourire que je n'avais jamais vu", se souvient l'avocat, "mais un sourire sur un corps malade. Il n'entend plus d'une oreille, a perdu la vue d'un œil et souffre de problèmes cardiaques mal soignés"_.

Je lui ai demandé s'il voulait que je l'aide à sortir de là

Lors de cette première entrevue Me Morain demande d'abord à Michel Cardon s'il souhaite sortir de détention. Il aurait tout aussi bien pu souhaiter rester derrière les barreaux après tant d'années coupé du monde. Et avec l'accord de son client il monte un dossier de réinsertion.

"Il n'est pas question qu'il sorte tout seul, se retrouve seul dans un studio et connaisse la solitude sociétale après la solitude carcérale", explique l'avocat. Le tribunal d'application des peines d'Arras doit enfin se pencher sur le dossier le 15 mars prochain.

Michel Cardon a échappé à la peine de mort

Michel Cardon avait été condamné en 1979 à la réclusion criminelle à perpétuité après le meurtre d'un retraité à Amiens. Avec son complice Jean-Yves Defosse, il avait tenté de cambrioler le domicile du septuagénaire. Surpris par la victime, les deux hommes l'avaient tuée à coups de poings et de barre. Lors du procès, l'avocat général avait réclamé la peine de mort.