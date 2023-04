Incarcéré pour viol à Bayonne, le joueur d'Agen Baptiste Lafond conteste et demande sa remise en liberté

Chemise bleue et pantalon sombre, Baptiste Lafond, 24 ans, est arrivé vers 11 h 30 ce mardi 4 avril 2023 dans la petite salle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel au palais de Justice de Pau. Les débats ont eu lieu à huis clos à la demande du parquet. Le joueur de rugby du SU Agen a demandé sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le centre de l'équipe lot-et-garonnaise est en détention préventive depuis le 24 mars, après sa mise en examen pour viol et son incarcération prononcée par le juge des Libertés et de la détention de Bayonne. Le jeune homme est soupçonné d'avoir agressé une femme le 12 mai 2022 à Bayonne, le soir de son dernier match avec Rouen. Il avait ensuite rejoint le SU Agen.

Réquisitions de maintien en détention

Baptiste lafond reconnait la relation sexuelle, mais conteste les faits de viol sur une femme originaire de Labenne dans le département des Landes. L'Avocat Général, Dominique Boiron, a requis le maintien derrière les barreaux. Selon l'avocat de la victime, âgée aujourd'hui de 23 ans, le "dossier est solide et charpenté". Me Thierry Sagardoytho souligne que "la victime a dénoncé les faits très rapidement, et qu'un nombre conséquent d'expertises médico-légales ont mis au jour un stress post-traumatique qui accrédite le récit cohérent et argumenté qu'elle fait".

Me Thierry Sagardoytho défend la jeune femme qui a déposé plainte pour viol © Radio France - Paul Nicolaï

Décision de la cour le 7 avril prochain

A contrario, la défense de Baptiste Lafond a plaidé la remise en liberté sous contrôle judiciaire. Me Arnaud Dupin explique qu'il est ici question "d'une affaire complexe, dans laquelle la jeune femme a laissé transparaitre un consentement et c'est après que l'on s'est retrouvé avec une accusation de viol". Décision le vendredi 7 avril.