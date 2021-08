Incendie du massif des Maures : le préfet du Var demande aux habitants de se calfeutrer

Un peu avant minuit ce lundi soir, le Préfet du Var demande aux habitants de Gonfaron, Grimaud, La Mole et Cogolin de se confiner chez eux s'ils voient arriver le feu. L'incendie qui sévit depuis plusieurs heures a déjà parcouru 1.200 hectares.

Par mesure de précaution, le Préfet du Var demande aux résidents des zones concernées de se confiner dans leur logement, appartement ou maison, portes et volets fermés et de se calfeutrer à l'intérieur, en plaçant des linges humides aux portes et fenêtres pour empêcher la fumée de rentrer. "Si la fumée rentre, rampez sous la fumée jusqu'à un lieu sûr".

