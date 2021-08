Incendiaire dans le Var : le suspect ne sera pas jugé ce lundi

La justice va prendre un peu plus de temps qu'annoncé avant de juger l'incendiaire présumé qui a sévi dans le Var samedi dernier. Cet homme de 56 ans a volontairement mis le feu à une parcelle de forêt sur la RD 559 entre le Rayol et Cavalaire mais a été rapidement interpellé par plusieurs témoins présents sur cet axe. Ces témoins ont pu sortir de la forêt la bûche enflammée utilisée par le mis en cause et éteindre le départ de feu à l’aide de bouteilles d'eau et de tapis de voiture, limitant ainsi les dommages à une surface de sept mètres carrés.

Immédiatement placé en garde-à-vue à la brigade de gendarmerie de La Croix Valmer, l’intéressé devait être jugé en comparution immédiate ce lundi au tribunal de Draguignan. Son dossier fera finalement l’objet d’une ouverture d’information "en raison de sa complexité", explique le parquet .