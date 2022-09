Incendies en Dordogne : l'enquête dans la Double suit "au moins deux pistes sérieuses", révèle le préfet

"Il y a au moins deux pistes sérieuses" qui devraient donner "dans les prochaines heures ou les prochains jours". C'est ce que déclare le préfet de Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne sur l’enquête sur les incendies de la Double. Depuis deux mois, la forêt au nord ouest du Périgord est ravagée par des feux. Le dernier bilan des pompiers fait état de 323 hectares détruits entre juillet et août.

"Quand j’entends les habitants dire : «ça suffit», je reprends totalement a mon compte cela. Il faut y mettre un terme, martèle le préfet. L’objectif prioritaire est de mettre la main sur le ou les auteurs". Pour enquêter et surveiller, 45 gendarmes sont mobilisés dans la forêt, dont certains du groupe d’appui judiciaire de Bordeaux. Six gendarmes font également partie d'une cellule d'enquête dédiée, abondée par les compagnies de Périgueux et Nontron.

Le préfet dit réfléchir à adapter les arrêtés pour restreindre plus facilement et systématiquement l'accès aux massifs forestiers et pour interdire les feux d'artifices, quand on passe en risque sévère feu de forêt.

Ce mercredi 7 septembre, dans la nuit, trois nouveaux départs de feux ont été signalés dans la Double selon la préfecture.