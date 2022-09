Incendiaire arrêté en Dordogne : "je suis très surpris" témoigne son ancien chef chez les pompiers

Un homme de 45 ans a été surpris par des riverains en train de mettre le feu samedi soir dans un champ à Montpon-Ménestérol. Ancien pompier volontaire très engagé, et père de famille, son profil surprend.

Il a tenté de mettre le feu avec un briquet et sa recharge, à la nuit tombée, dans un champ de maïs à Montpon-Ménestérol (Dordogne). L'incendiaire surpris sur le fait samedi soir par quatre riverains qui l'ont remis aux gendarmes doit être jugé ce mardi 20 septembre, au tribunal de Périgueux. Mais qui est cet homme de 45 ans ? Pompier volontaire engagé, père de famille rangé, son profil a de quoi surprendre.

"À chaque fois que la sirène sonnait, il était toujours présent" Daniel Bousquet, ancien chef du centre de secours de La Roche Chalais.

Pompier volontaire et président de l'amicale

Ce Charentais de naissance a été pompier volontaire dans quatre casernes du sud-ouest de la Dordogne. Il a été une dizaine d'années sous les ordres de Daniel Bousquet, chef du centre de secours de La Roche-Chalais jusqu'en 2015 : "Je suis très très surpris.", lance l'ancien pompier en apprenant l'identité de celui qui est jugé ce mardi, "j'ai toujours loué ses bons et loyaux services au centre de secours. Il a été président de l'amicale des pompiers" se souvient Daniel Bousquet. "À chaque fois que la sirène sonnait, il était toujours présent, je ne le voyais pas capable de pouvoir faire cette chose-là." L'incendiaire a également été formateur en secourisme lorsqu'il était pompier à La Roche-Chalais.

Cuisinier et fils de pompier

Sur sa page Facebook, le quadragénaire se présente comme "chef cuistot" de métier. Il habite aujourd'hui Montpon-Ménestérol, et n'est connu de la justice que pour des délits routiers. Même s'il ne reconnait qu'un seul feu et sera jugé pour celui-ci ce mardi, il n'est pas mis hors de cause pour d'autres incendies

L'incendiaire a été pompier volontaire pendant plus de 25 ans, il a suivi la même vocation que son père dans ces casernes de Dordogne située en plein dans la forêt touchée par une cinquantaine d'incendies volontaires depuis le début de l'été.

Un "geste impulsif qu'il ne s'explique pas"

L'homme de 45 ans a été surpris samedi 17 septembre par trois jeunes femmes en voiture qui l'ont vu en train d'allumer un feu au bord d'un champ de maïs. Rejointes par un agriculteur du coin, ils ont maintenu l'incendiaire sous bonne garde jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Le quadragénaire avait consommé de l'alcool.

En garde à vue, il a reconnu avoir tenté de mettre le feu au champ de maïs, mais il réfute avoir un lien avec la cinquantaine d'autres incendies volontaires allumés au cours de l'été dans la forêt de la Double. Il dit avoir agi dans un "geste impulsif qu'il ne s'explique pas". Il devait être déferré pour être jugé en comparution immédiate mardi après-midi.