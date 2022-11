Le Teich : Un incendiaire récidiviste condamné à deux ans de prison ferme à Bordeaux

C'est un contexte particulier pour cette comparution immédiate au tribunal correctionnel de Bordeaux ce vendredi à 2 heures du matin. Par l'horaire déjà, jugé au terme d'une audience de 13 affaires. Et par la nature des faits aussi. Un habitant du Teich de 35 ans était jugé pour avoir mis le feu trois fois en 24h entre les 16 et 17 septembre dernier sur la commune du Teich. "Il reste une bande verte entre l'incendie de Cazaux et celui de Belin-Beliet et c'est là où il va mettre le feu, c'est ahurissant" s'emporte Guillaume Sapata qui représente le SDIS de la Gironde. Et c'est bien la temporalité qui a été systématiquement prise en compte par la défense comme l'accusation. "Quand il allume à 3 reprises ces feux il ne sait pas ce que ca va donner. Tous les mégas feux de cet été sont partis de la même manière : une petite flamme sur un végétal" assène Benoit Bernard, le procureur.

"Il y a 600 mètres entre le point de départ du feu et la première habitation, 200 mètres avant la première entreprise, c'est d'ailleurs peut-être elle qui vous filme quand vous repartez plein gaz après avoir mis le feu" lâche de son côté le président du tribunal.

Un dossier qui marque aussi par la récidive. Déjà trois condamnations pour des incendies volontaires, dont une en 2018 avec six départs de feu en 24h qui a donné lieu à un an et demi de prison ferme. "Il faut condamner ce petit gars du pays qui a la culture de la forêt, la culture de l’incendie. Il risque 20 ans d’emprisonnement puisqu'il est en récidive" explique le procureur qui requiert 40 mois d'emprisonnement.

Damien regarde ses pieds, le trentenaire est décrit comme montrant une fragilité affective avec une grande immaturité. Son avocate Chloé Vidal insiste d'ailleurs sur ce point à l'audience, son client est psychologiquement faible, addict à l'alcool et ses actions relèvent plutôt du toc vis-à-vis de l’incendie. Sans minimiser le contexte, l'avocate relève tout de même "la réalité du dossier, seulement des mètres carrés détruits".

Le prévenu reconnait seulement l'incendie du 16 septembre où 1.700 m² de pins et de fougères, appartenant à la commune de Teich, ont brulé. Lui étaient reprochés aussi à l'audience un autre incendie plus tôt le même jour et un autre le lendemain pour 4.000 m² supplémentaires. Il ne sera finalement pas condamné pour ces deux derniers.

Luc Tharaud, conseiller municipal référent forêt au Teich est resté à l'audience jusqu'à 4h du matin pour demander un euro symbolique en guise de réparation de préjudice moral. Il a pu décrire à la barre le sentiment de la commune sur ces incendies et l'inquiétude de tous les élus. "Les pompiers sont revenus le lendemain, explique l'élu, et le feu s’était déjà enterré, ça a attaqué le système racinaire des pins. Les pins peuvent rester verts pendant trois mois et tomber par un coup de vent... on verra bien."

Le prévenu est reparti à la prison de Gradignan après l'audience, où il purge déjà une peine jusqu'en janvier 2024. Avec le cumul de cette condamnation à deux années fermes supplémentaires, il devrait rester derrière les barreaux jusqu'en 2026.