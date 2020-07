Incendie à Annonay : un chien mort et deux personnes légèrement intoxiquées

C'est un incendie qui aura bien perturbé la circulation dans le centre-ville d'Annonay (Ardèche) ce vendredi. Le feu a pris vers midi dans le laboratoire de la pâtisserie Chenevier place des Cordeliers. Les pompiers ont dû positionner certains de leurs engins de l'autre côté sur l'avenue de l'Europe qui a été fermée toute l'après-midi. Au total : une cinquantaine de pompiers mobilisés car ce feu continue de se consumer par les planchers.

Une trentaine de personnes ont dû être évacuées de l'immeuble et des deux bâtiments mitoyens. Un périmètre de sécurité a été établi. L'épaisse fumée noire a incommodé une employée de la pâtisserie et une voisine. Toutes les deux ont été transportées à l'hôpital d'Annonay. Un chien qui se trouvait seul dans un appartement voisin est mort intoxiqué par la fumée. On ne connaît pas encore les causes exactes du sinistre.