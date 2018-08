Aubervilliers, France

"Il n'y avait aucune autorisation de logement", affirme Meriem Derkaoui, la maire communiste d'Aubervilliers, sur France Info, après un incendie qui a détruit un immeuble dans sa ville. Le feu s'est déclaré dimanche 19 août aux alentours de 19h00, et a été totalement circonscrit vers 21h00. Le dernier bilan, ce lundi matin, fait état de 6 victimes en urgence absolue, 5 enfants et une femme de 60 ans. 11 personnes sont en urgence relative dont 7 policiers.

"Il y a lieu de se poser la question de savoir dans quelles conditions cette habitation était occupée, a déclaré Meriem Derkaoui. Il n'y a, à notre connaissance, aucune autorisation d'urbanisme d'occupation en tant que logement de la ville d'Aubervilliers." Vérifications effectuées jusqu'à l'année 2000. Une enquête est en cours, confiée à la sûreté territoriale. Les causes de l'incendie sont pour l'instant inconnues.

Aubervilliers touchée par un grave incendie dans une habitation privée dont les conditions d'occupation restent à éclaircir. Je salue le courage des @PompiersParis et l'action des services municipaux. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles — Meriem Derkaoui (@Meriem_Derkaoui) August 19, 2018

La maire communiste a rappelé qu'elle voulait lutter contre les marchands de sommeil, l'occupation illégale de bâtiments et "l'exploitation inhumaine de familles, d'enfants, de femmes, d'hommes, qui sont venus pour vivre mieux." Elle a interpellé le premier ministre Edouard Philippe sur le sujet :"On ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus laisser des êtres humains à la merci des marchands de sommeil." Elle demande au chef du gouvernement "de se mettre autour d'une table pour rénover ces quartiers et donner des moyens et renforcer les équipes."

Le 26 juillet, un incendie avait déjà fait 4 victimes : une mère et ses trois enfants dans un HLM de la commune.