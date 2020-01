Incendie à Aubusson : le suspect passe aux aveux

Aubusson, France

Dans l'après-midi de samedi, quelques heures avant l’incendie, cet homme d'une trentenaire d'années se prend le bec avec le propriétaire de la maison qu’il connait bien, et qui lui doit, dit-il, dix euros. Les deux hommes ne roulent pas sur l’or, l’argent est un sujet très sensible, le ton monte.

Celui qui va incendier la maison se rend alors dans la station-service la plus proche, et remplit une bouteille d’essence. Il est tellement hors-de-lui, sanguin, "incapable de gérer ses émotions" selon une expertise psychiatrique réalisée au cours de sa garde-à-vue, qu’il avoue au voisin de la victime qu’il va mettre le feu et lui conseille de vite déplacer sa voiture. C’est le témoignage de ce voisin qui va permettre aux gendarmes de mettre la main sur l’incendiaire.

L’homme casse une vitre avec une pierre et balance une mèche de papier enflammé. A l’intérieur de la maison, le feu prend rapidement et ravage tout.

Il y a deux victimes en fait dans cette affaire puisqu’une maison attenante a légèrement brûlé. L’occupante a été relogée.

L'homme sera jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Guéret. En attendant il est maintenu en détention. Il encourt 10 ans de prison.