Incendie à Auriol : des dizaines d'habitants évacués à l'est de Marseille

Les pompiers des Bouches-du-Rhône appuyés par des secours du Var et des marins-pompiers de Marseille sont toujours à pied d'oeuvre sur un incendie à Auriol. Le feu, parti ce mardi vers 16 h 45 de la commune de La Bouilladisse, à quelques kilomètres à l'est de Marseille, s'est ensuite déplacé sur le territoire d'Auriol, parcourant des dizaines d'hectares et menaçant plusieurs centaines d'autres du massif de Regagnas.

En début de soirée,155 habitants des quartiers Bon vallon, Trace-Bouc, Plan de Redon, Saint-Barthélémy et Sauve-Clare, avaient abandonné leurs maisons pour se réfugier dans le gymnase Rebuffat, mis à leur disposition par la commune. "Trois autres quartiers ont été évacués, précise la maire d'Auriol sur France Bleu Provence. "La Michelle, La Bourride et La Mellonne, je pense qu'il y a autant d'habitants évacués", selon Véronique Miquelly, soit plus de 200 habitants mis à l'abri au total vers 21 heures. Ils passent la nuit dans le gymnase ou chez des proches.

Selon un communiqué des pompiers des Bouches-du-Rhône, les moyens désormais mobilisés sont les suivants : 270 pompiers (13, 83 et marins-pompiers) et 95 véhicules au sol. Les quatre Canadairs et deux Dash ont procédé avant la tombée de la nuit à 34 largages. Vers 21 heures, le feu, toujours actif a déjà parcouru plus de 90 hectares.