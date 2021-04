Incendie à Auriol : le feu ne progresse plus mais il n'est pas fixé

Le feu ne progresse plus du côté d'Auriol mais il n'est pas fixé. Les pompiers restent très prudents et mobilisés ce mercredi matin en raison du vent qui va reprendre et pourrait souffler jusqu'à 85 km/h. Dès le lever du jour les largages vont reprendre.