VIDEO - Incendie à Auriol, les sapeurs-pompiers du Gard rappellent à l'extrême vigilance

Alors qu'un incendie frappe le département voisin des Bouches-du-Rhône, et plus précisément le secteur d'Auriol, les sapeurs-pompiers du Gard insistent : le risque est déjà très présent dans le Sud de la France, à cause d'une végétation sèche, d'un manque de pluie ces derniers mois, et du vent qui souffle fort depuis plusieurs jours. Les soldats du feu, dans le Gard, sont régulièrement mobilisés depuis une dizaine de jours. La plupart du temps, les incendies sont causés par des écobuages mal maîtrisés.

L'usage du feu est interdit dans ces conditions. La Préfecture du Gard l'a encore rappelé vendredi dernier.