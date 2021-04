Incendie à Auriol : "On n'a pas dormi de la nuit, toutes les équipes sont mobilisées" dit la maire

La nuit a été longue à Auriol en raison de l'important incendie qui s'est déclaré ce mardi après-midi. Près de 250 sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes et la maire de la commune Véronique Miquelly confie avoir eu peur pour les habitants et les maisons. Les équipes ont veillé toute la nuit.

"On n'a pas dormi, toutes les équipes sont mobilisées pour soutenir les pompiers, plus de 300 personnes sur le terrain. On a préparé les petits-déjeuners et on est en train de préparer les repas pour midi." - Véronique Miquelly