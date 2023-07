Incendie à Bayonne : un magasin de motos prend feu, la moitié du stock brûlée

Le magasin de motos Ducati, à Bayonne, a pris feu ce samedi 8 juillet, vers 2h30 du matin. L'incendie, dont on ne connaît pas encore la cause, a mobilisé plus de trente pompiers qui n'ont pas pu sauver toute la marchandise sur place.

Le feu s'est déclaré vers 2h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, et a mobilisé plus de trente pompiers. © Radio France - Nina Valette Un bâtiment de 800 mètres carrés, totalement embrasé. Voilà ce qu'ont trouvé les pompiers, ce samedi vers 2h30 du matin, en arrivant devant le magasin Ducati de Bayonne. La concession de motos a brûlé pendant plusieurs heures. Les trente pompiers mobilisés ont fini par mettre fin à l'incendie. 8 employés au chômage technique Bilan : la moitié du stock est partie en fumée, l'autre a pu être sauvée. Selon les pompiers, huit salariés de la concession se retrouvent au chômage technique et le propriétaire des lieux - qui s'est rendu sur place dans la nuit - estime son préjudice à plus d'1,3 million d'euros.