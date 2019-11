Un blessé et 1000 m² détruits dans l'incendie de l'entreprise Oscarlab à Bernin, en Isère

Bernin, France

L'entreprise Oscarlab est en feu à Bernin, depuis 10h30 ce vendredi matin 15 novembre. Il s'agit d'une entreprise qui travaille sur des batteries électriques et des solutions d'énergies alternatives comme le solaire.

Une batterie qui prend feu

"L'incendie est parti d'un prototype de batterie qui a pris feu", explique la maire de Bernin, Cécile Rocca. "La batterie a pris feu et l'ingénieur qui travaillait dessus a été brûlé aux mains et blessé au visage". Il a été pris en charge par les pompiers et le Samu, et évacué vers l'hôpital de La Tronche.

Le confinement de SOITEC est levé

A 11h, 55 pompiers étaient engagés d'après le Service Départemental d'Incendie et de secours (SDIS). La gendarmerie était sur place également. Les salariés des entreprises voisines ont été alertés. Ceux du site SOITEC ont même été confinés pendant une heure, mais ce confinement est levé.

Des mesures de la qualité de l'ai