Incendie à Bolloré Logistics : la piste accidentelle privilégiée

L'incendie d'un entrepôt Bolloré de 12.000 batteries au lithium s'est propagé à un entrepôt de stockage de 70.000 pneus puis à un autre hangar de stockage qui contenait deu textile et des palettes en bois.

C'était il y a près de deux semaines. Le lundi 16 janvier 2023, le feu prenait dans un entrepôt de Bolloré Logistics, à Grand-Couronne, près de Rouen. Entrepôt contenant plus de 12.000 batteries et éléments au lithium, et qui s'est propagé à des pneus, dans une entreprise attenante.

Pas de trace d'effraction

Dix jours après les faits, la piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs, selon une source policière. D'après les premières constatations sur place, il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'intrusion sur le site, sans trace d'effraction, et des salariés étaient présents au moment du départ de feu, dans l'après-midi. L'enquête ne permet pas pour le moment de déterminer si le système de protection incendie, les sprinklers, se sont bien déclenchés.

Un pic de pollution aux particules fines

Au plus fort de l'incendie, lundi 16 janvier, 137 pompiers étaient sur place. Il a été circonscrit dès le lendemain du sinistre. Rapidement, la préfecture de la Seine-Maritime avait publié des analyses rassurantes pour la population . tandis qu'ATMO Normandie avait fait état d'un pic de pollution aux particules fines peu après le feu.