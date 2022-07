Incendie à Brantôme : l'homme soupçonné d'avoir mis le feu est le lanceur de tuiles de mars dernier

L'homme arrêté après l'incendie d'un immeuble à Brantôme en Dordogne sera jugé le 6 septembre prochain pour destruction volontaire par incendie. Il s'agit du même homme qui, en mars dernier, avait grimpé sur le toit de son immeuble pendant plusieurs heures. Le 25 mars dernier, il avait lancé des tuiles en pleine nuit. Les gendarmes et les pompiers étaient intervenus pour le secourir. Suite à cet épisode, la maire de Brantôme avait signé un arrêté d'hospitalisation d'office, elle confirme qu'il s'agit du même homme.

Une expertise psychiatrique demandée par la justice

Ce même homme qui n'a aucun antécédent judiciaire selon la Procureure de la République de Périgueux a reconnu avoir mis le feu à ses draps. Il est locataire de l'immeuble qui a brûlé, rue Puyjoli à Brantôme ce mardi 28 juin peu avant six heures. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention que cela se propage à tout l'immeuble. Cet homme est poursuivi par la justice et il est convoqué le 6 septembre pour être jugé. D'ici là, il n'a plus le droit d'aller à Brantôme, il est placé sous contrôle judiciaire et une expertise psychiatrique doit être menée pour déterminer quel est son degré d'irresponsabilité car l'homme présente des troubles psychiatriques selon la Procureure de la République de Périgueux.

La moitié des salariés au chômage technique

Suite à l'incendie, il n'y a pas de blessé mais des dégâts matériels très importants sur les bâtiments situés aux numéros 12 et 14. Les appartements sont détruits et la boutique de la maison Bouffier est à l'arrêt. Une grande partie du magasin a brûlé. Six des 12 salariés de l'entreprise sont au chômage technique explique Pierre Bouffier, co-gérant de l'entreprise. En revanche, l'activité traiteur de réceptions et mariages continue car le laboratoire est situé en périphérie de la commune, dans la zone La Roque.

La mairie de Brantôme continue de reloger trois des quatre locataires qui n'ont plus d'appartement.

