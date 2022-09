Incendie à Brantôme : le procès de l'homme qui a mis le feu est renvoyé à la fin de l'année

Il faudra attendre la fin de l'année pour le procès de l'incendiaire de Brantôme. Cet homme de 53 ans devait être jugé ce mardi au tribunal de Périgueux car il est soupçonné d'avoir mis le feu à un immeuble rue Puyjoli, dans le centre-ville de Brantôme en juin dernier. L'audience a finalement été renvoyée car il manque au dossier l'expertise psychiatrique demandée car le prévenu n'a pas pu se rendre au rendez-vous.

"Compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu" le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas juger cet homme sans cette expertise. L'audience est renvoyée au 2 décembre prochain et il n'y aura pas d'autre renvoi possible. D'ici là, un nouveau rendez-vous a été convenu fin octobre avec un expert-psychiatre et cet homme doit toujours suivre son contrôle judiciaire. Il n'a plus le droit de venir à Brantôme jusqu'au procès. Il avait déjà fait parlé de lui en mars dernier car il avait grimpé sur le toit de l'immeuble avant de jeter des tuiles sur la rue.

"Si je ne m'étais pas réveillé, il y a aurait eu quatre morts"

Cet homme a reconnu avoir mis le feu à ses draps le 28 juin dernier. Les flammes se sont propagées à son appartement situé au dernier étage rue Puyjoli puis à tout l'immeuble qui s'étend sur le 12 et le 14 de cette rue du centre-ville. Cette nuit-là, neuf personnes ont été évacuées en urgence dont Daniel.

Cet habitant raconte voir encore "les flammes devant ses yeux". La nuit du 28 juin, il se rappelle s'être réveillé après un cauchemar et avoir vu les flammes par la fenêtre. "J'ai crié au feu, si je ne m'étais pas réveillé, on aurait eu quatre morts ce soir-là". C'est la propriétaire de l'appartement en dessous qui l'a aidé à descendre car Daniel venait de se faire opérer. Daniel a tout perdu lors de l'incendie "je suis sorti en short et c'est tout".

Une réouverture partielle de la boutique pour l'enseigne Bouffier

Dans l'immeuble aussi Vincent et Laurence propriétaire de l'entreprise Bouffier avec leurs enfants. L'incendie a ravagé leur appartement mais aussi une grande partie du commerce du rez-de-chaussée. Selon Rémi Bouffier, l'un des trois enfants, les travaux de mise en sécurité ont commencé mais il faudra encore deux ans de travaux pour rénover la partie du magasin qui a brûlé. Il estime le préjudice total à 10 millions d'euros.

L'entreprise Bouffier a maintenu depuis l'incendie son activité traiteur sur un autre site et elle rouvre ce mercredi 7 septembre à 7 heures une partie de son magasin qui n'a pas été touchée par l'incendie "environ 200 mètres carrés sur les 500 d'avant" précise Rémi Bouffier. Il s'agit de l'activité traiteur, boucherie et épicerie de base.