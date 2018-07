Bretigny, France

Plusieurs dizaines de personnes, élus et habitants, se sont rassemblées, ce lundi midi, devant la mairie de Brétigny, dans l'Eure. Enfin, devant ce qu'il en reste. Le bâtiment a, en effet, été la cible d'un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Le président du conseil départemental, Pascal Lehongre, le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu mais aussi Hervé Maurey, sénateur de l'Eure ainsi que plusieurs maires du secteur sont venus soutenir Marie Christine Joint-Lambert, la maire du village.

Je n'ai absolument aucun litige, ni personnellement, ni en tant que maire

"Premier juillet 2018, une date qui restera ancrée dans nos mémoires", Marie Christine Joint-Lambert lit son discours avec des sanglots dans la voix. A quelques mètres de l'élue, on aperçoit la carcasse de la mairie de Brétigny, "ça fait mal, ça c'est sûr", confie celle qui n'a désormais plus de bureau, plus de matériel pour travailler. "On a tout perdu. Plus aucun matériel informatique, la comptabilité, l'état civil, les permis de construire, le dossier du cimetière avec toutes les concessions". Qui aurait-pu avoir intérêt à détruire de tels documents? Marie Christine Joint-Lambert n'en a aucune idée,"Je n'ai absolument aucun litige, ni personnellement, ni en tant que maire".

Marie-Christine Joint Lambert devant sa mairie détruite par un incendie. © Radio France - Valentine Joubin

On va l'aider à ce qu'elle se remette de ses émotions et lui prêter du mobilier peut-être

"L'état-civil, les permis de construire, le registre du cimetière avec les concessions. On a tout perdu", se désole Marie-Christine Joint Lambert

Les habitants, venus nombreux pour soutenir leur maire, sont révoltés, "Elle est tellement gentille, elle fait tout pour la commune, décrit Martine qui a emménagé à Brétigny il y a deux ans, quelqu'un qui se dévoue autant pour son église, voir que sa mairie est brûlée volontairement ça je n'admets pas!". Marie-Christine Joint-Lambert peut aussi compter sur la mobilisation des élus voisins. "On va l'aider à ce qu'elle se remette de ses émotions et lui prêter du mobilier peut-être", promet Jean-Pierre Leroux, maire de Beaumont-le-Roger.

M-C Join-Lambert « Cet #incendie est une atteinte à la vie publique. Nous avons tout perdu, même le sceau de la mairie ! Pourquoi ? Ce village est une grande famille... » #Brétignypic.twitter.com/WVUtPD6gjS — Département 27 (@DepartementEure) July 2, 2018

Quatre incendies probablement liés

La mairie de Brétigny n'est pas le seul bâtiment incendié dans la nuit de samedi à dimanche. Une voiture, à quelques centaines de mètres mais aussi une caravane et le bâtiment annexe d'une résidence secondaire dans la commune voisine de Livet-sur-Authou ont été brûlés. "Ce sont des communes rurales qui ne sont pas de passage, qui sont isolées, explique Tangi Madec, commandant de la brigade de gendarmerie de Bernay, étant donné le périmètre de trois kilomètres il y a tout lieu de penser que ces actes sont liés". "Le caractère intentionnel" reste privilégié, ajoute le gendarme mais "aucune piste n'est écartée".